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15:23, 10 июня 2023Россия

Российские системы ПВО сбили украинский истребитель

Минобороны отчиталось о ликвидации украинского истребителя МиГ-29 с помощью систем ПВО

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, истребитель был сбит в районе населенного пункта Платоновка. Помимо этого, за сутки были перехвачены две поставленные Британией крылатые ракеты Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

9 июня истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России был сбит украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области. В Минобороны уточнили, что это произошло в районе населенного пункта Новое Запорожье.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бабино Херсонской области удалось сбить украинский самолет Су-25, отметили в Минобороны.

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    Варвара Кошечкина
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