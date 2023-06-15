Российский ребенок найден мертвым в бассейне сауны

СК сообщил, что 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны в Новосибирске

Десятилетний мальчик найден мертвым в бассейне в новосибирской сауне. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Вечером 14 июня компания взрослых с детьми находилась в одной из саун в Октябрьском районе российского города. В какой-то момент ребенка без признаков жизни обнаружили в чаше бассейна. Что именно с ним произошло, пока неизвестно.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, произведен осмотр места происшествия, опрошены участники мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза.

В конце апреля в городе Балаково Саратовской области восьмилетняя девочка утонула в бассейне «Дельфин» на глазах у матери. Когда на место прибыли врачи, школьница была без сознания, спасти ее не удалось.