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09:24, 15 июня 2023Россия

Российский ребенок найден мертвым в бассейне сауны

СК сообщил, что 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны в Новосибирске
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

Десятилетний мальчик найден мертвым в бассейне в новосибирской сауне. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Вечером 14 июня компания взрослых с детьми находилась в одной из саун в Октябрьском районе российского города. В какой-то момент ребенка без признаков жизни обнаружили в чаше бассейна. Что именно с ним произошло, пока неизвестно.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, произведен осмотр места происшествия, опрошены участники мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза.

В конце апреля в городе Балаково Саратовской области восьмилетняя девочка утонула в бассейне «Дельфин» на глазах у матери. Когда на место прибыли врачи, школьница была без сознания, спасти ее не удалось.

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    Евгения Куликова
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