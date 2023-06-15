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08:15, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Женщина зашла в интернет и случайно узнала секрет мужа

Пользовательница Reddit рассказала, что случайно нашла секретный аккаунт мужа на сайте

Фото: Unsplash

Пользовательница сайта Reddit с ником ThrowRAdumbidiotbaby поделилась историей о том, как случайно узнала неприятную правду о муже. Женщина рассказала, что зашла в интернет и нашла секретный аккаунт супруга с откровенным контентом.

Авторша поста призналась, что последние несколько лет они с мужем не занимались сексом. По словам женщины, супруг перестал считать ее привлекательной из-за того, что два года назад она набрала лишний вес. Через некоторое время ей удалось похудеть, однако их интимная жизнь не возобновилась. Муж сказал ей, что в последнее время у него проблемы с либидо.

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«Этим утром я смотрела сообщество на Reddit с новыми откровенными селфи и наткнулась на фотографию мужа, отправленную с неизвестного мне аккаунта», — написала женщина. Она покопалась в этом профиле и выяснила, что через него супруг постоянно переписывался с другими пользователями и предлагал им обмениваться интимным контентом.

«Следует ли мне немедленно сказать ему, что я знаю правду, или мне нужно подождать, когда мои эмоции остынут?» — спросила она у пользователей.

Многие комментаторы назвали действия мужчины изменой и призвали авторшу поста подать на развод. Один из участников обсуждения посоветовал женщине сделать скриншоты секретного аккаунта мужа и его сообщений перед тем, как сообщить ему о своем открытии. «Он может удалить всю эту информацию, а она может понадобиться при разводе», — уточнил он.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как сделал неприятное открытие о возлюбленной после того, как случайно прочитал ее дневник. По словам парня, из личных записей девушки он узнал, что та постоянно его ревнует.

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    Олег Давыдов
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