Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:13, 15 июня 2023Моя страна

В Челябинской области северная орхидея зацвела на две недели раньше срока

В национальном парке «Таганай» северная орхидея зацвела на две недели раньше срока
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Iva Vagnerova / Shutterstock / Fotodom

В национальном парке «Таганай», который расположен в Челябинской области, на две недели раньше обычного срока зацвела любка двулистная. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, так называемая северная орхидея раскрылась не в конце июня, как это чаще бывает, а уже в середине месяца. Специалисты предполагают, что причиной раннего появления цветков стала аномальная погода. По их словам, данное
растение считается находящимся под угрозой исчезновения.

«Любка двулистная внесена в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Да и наши предки ценили это растение, приписывая ему различные магические свойства», — рассказали сотрудники нацпарка и добавили, что опыляют эти цветы бражники — бабочки, которые предпочитают вечернее и ночное время.

В апреле сообщалось, что под Анапой захотели построить глэмпинг с лавандовым полем и круглогодично открытым бассейном.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов рассказал о тяжелейших боях с ВСУ на Времевском выступе
    Ведущая Маша Малиновская оценила лицо Бузовой фразой «такой пчеловод»
    Названы эффективные способы избавиться от крыс в квартире
    Уничтожение танков ВСУ вертолетом Ка-52 попало на видео
    Подмосковные врачи извлекли 300 граммов камней из мочевого пузыря пациентки
    Президент Грузии заявила о готовности приехать на Украину
    Раскрыт необычный химический состав сверхгорячего юпитера WASP-76 b
    Российские власти пообещали резко увеличить доходы бюджета
    Обвинение запросило 5,5 года для жены бывшего чеченского судьи
    В Петербурге мужчина облил бензином и поджег 85-летнего арендодателя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.