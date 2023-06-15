В Челябинской области северная орхидея зацвела на две недели раньше срока

В национальном парке «Таганай» северная орхидея зацвела на две недели раньше срока

В национальном парке «Таганай», который расположен в Челябинской области, на две недели раньше обычного срока зацвела любка двулистная. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, так называемая северная орхидея раскрылась не в конце июня, как это чаще бывает, а уже в середине месяца. Специалисты предполагают, что причиной раннего появления цветков стала аномальная погода. По их словам, данное

растение считается находящимся под угрозой исчезновения.

«Любка двулистная внесена в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Да и наши предки ценили это растение, приписывая ему различные магические свойства», — рассказали сотрудники нацпарка и добавили, что опыляют эти цветы бражники — бабочки, которые предпочитают вечернее и ночное время.

В апреле сообщалось, что под Анапой захотели построить глэмпинг с лавандовым полем и круглогодично открытым бассейном.