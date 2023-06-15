ВСУ 20 раз за сутки ударили по Шебекинскому округу

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 20 ударах ВСУ по Шебекинскому округу 14 июня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки ударили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 20 раз. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов. По хутору Марьино семь раз стреляли из миномета.

«Два артиллерийских снаряда пришлось на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников три гранаты», — написал он и добавил, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Днем ранее губернатор Гладков заявил, что со стороны Украины по Шебекинскому городскому округу ударили 22 раза. Также в селе Артельное был сбит беспилотник ВСУ.