ВСУ 20 раз за сутки ударили по Шебекинскому округу
Белгородский губернатор Гладков сообщил о 20 ударах ВСУ по Шебекинскому округу 14 июняСюжетЗемлетрясение в Армении:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки ударили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 20 раз. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов. По хутору Марьино семь раз стреляли из миномета.
«Два артиллерийских снаряда пришлось на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников три гранаты», — написал он и добавил, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Днем ранее губернатор Гладков заявил, что со стороны Украины по Шебекинскому городскому округу ударили 22 раза. Также в селе Артельное был сбит беспилотник ВСУ.