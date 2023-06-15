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11:28, 15 июня 2023Россия

ВСУ 20 раз за сутки ударили по Шебекинскому округу

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 20 ударах ВСУ по Шебекинскому округу 14 июня
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки ударили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 20 раз. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов. По хутору Марьино семь раз стреляли из миномета.

«Два артиллерийских снаряда пришлось на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников три гранаты», — написал он и добавил, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Днем ранее губернатор Гладков заявил, что со стороны Украины по Шебекинскому городскому округу ударили 22 раза. Также в селе Артельное был сбит беспилотник ВСУ.

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    Евгения Куликова
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