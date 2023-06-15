Российский полицейский передал секретные данные украинскому интернет-магазину

В Хакасии суд дал 3 года полицейскому за разглашение гостайны наркомагазину на Украине

Верховный суд Хакасии приговорил руководителя местного отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики к трем годам и трем месяцам колонии за разглашение гостайны украинскому интернет-магазину, который торговал запрещенными веществами. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Суд признал бывшего полицейского виновным в разглашении гостайны, получении взятки и приобретении наркотических веществ. Осужденный лишен звания подполковника полиции.

По данным ФСБ, россиянин сотрудничал с украинским интернет-магазином с января 2021 года, передавая информацию о готовящихся оперативных мероприятиях по перекрытию каналов поставки наркотиков в республику. Эти сведения составляют государственную тайну. Дома у экс-полицейского в ходе обыска нашли крупную партию синтетических наркотиков.

Он пошел на сотрудничество со следствием и заключил досудебное соглашение. Свою вину экс-полицейский признал.