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16:27, 15 июня 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о возможных «мясных атаках» ВСУ на запорожском направлении

Военкор Сладков: ВСУ могут проводить «мясные атаки» на запорожском направлении
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yevhen Lubimov / Globallookpress.com

Военкор Александр Сладков рассказал, что на запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут проводить «мясные атаки», то есть контрнаступления с использованием большого количества пехоты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, под Ореховом ВСУ обстреливают российские позиции, но в атаку не переходят. Из-за больших резервов, созданных ими, Российской армии приходится оставаться в готовности.

Под Васильевкой украинская армия пытается атаковать, но попытки удается отражать. На старомлыновском направлении ВСУ увязли, хотя угроза осталась, добавил военкор.

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Украинская армия использует американские и немецкие мины для дистанционного минирования, отметил Сладков.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ несколько раз пытались атаковать Макаровку. Все удары были отбиты.

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    Александр Слабиев
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