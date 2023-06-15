Военкор рассказал о возможных «мясных атаках» ВСУ на запорожском направлении

Военкор Сладков: ВСУ могут проводить «мясные атаки» на запорожском направлении

Военкор Александр Сладков рассказал, что на запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут проводить «мясные атаки», то есть контрнаступления с использованием большого количества пехоты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, под Ореховом ВСУ обстреливают российские позиции, но в атаку не переходят. Из-за больших резервов, созданных ими, Российской армии приходится оставаться в готовности.

Под Васильевкой украинская армия пытается атаковать, но попытки удается отражать. На старомлыновском направлении ВСУ увязли, хотя угроза осталась, добавил военкор.

Украинская армия использует американские и немецкие мины для дистанционного минирования, отметил Сладков.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ несколько раз пытались атаковать Макаровку. Все удары были отбиты.