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00:56, 15 июня 2023Россия

Раскрыты подробности смерти двух школьниц в пруду в Санкт-Петербурге

РИА Новости: утонувшие в Никольском пруду в Санкт-Петербурге девочки были сестрами
СюжетПожар в Сочи

Фото: Pixabay

Две девочки, тела которых ранее обнаружили в Никольском пруду в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, были сестрами, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона.

По его словам, школьницы отправились к пруду вместе со своим отцом, а также четырехлетним братом и бабушкой.

«По предварительной информации, девочки пошли купаться с отцом, а бабушка осталась на берегу с их братом», — заявил источник.

Он также добавил, что семья переехала в Россию из Таджикистана.

Ранее в Следственном комитете подтвердили факт обнаружения тел девочек 12 и 14 лет в Никольском пруду, отметив, что в связи с этим возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия и допросили родственников и очевидцев.

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    Марина Совина
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