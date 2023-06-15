Зеленскому призвали объявить импичмент

Экс-советник Кучмы Соскин призвал объявить импичмент президенту Украины Зеленскому

Президента Украины Владимира Зеленского следует снять с поста президента после провальной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить контрнаступление. Такое заявление сделал бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube-канале.

По его словам, контрнаступление неудачное. «Нет никакого прорыва, но есть большие потери», — утверждает Соскин. В связи с этим экс-советник Кучмы призвал объявить импичмент украинскому лидеру.

Соскин также призвал Зеленского ответить на ряд вопросов, в том числе о том, кто руководил операцией и кто «ее не подготовил». Помимо этого он задался вопросом, на каком основании введено военное положение в стране.

Ранее Соскин предупредил Зеленского о больших потерях при контрнаступлении. «Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление», — сказал он.