Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:11, 15 июня 2023Бывший СССР

Зеленскому призвали объявить импичмент

Экс-советник Кучмы Соскин призвал объявить импичмент президенту Украины Зеленскому

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского следует снять с поста президента после провальной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить контрнаступление. Такое заявление сделал бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube-канале.

По его словам, контрнаступление неудачное. «Нет никакого прорыва, но есть большие потери», — утверждает Соскин. В связи с этим экс-советник Кучмы призвал объявить импичмент украинскому лидеру.

Соскин также призвал Зеленского ответить на ряд вопросов, в том числе о том, кто руководил операцией и кто «ее не подготовил». Помимо этого он задался вопросом, на каком основании введено военное положение в стране.

Ранее Соскин предупредил Зеленского о больших потерях при контрнаступлении. «Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Россиянам назвали опасную для жизни дозу водки
    Стало известно об уничтожении украинского военного Ми-8 в Херсонской области
    В Чехии заявили о необходимости слежки за проживающими на Западе россиянами
    В Конгрессе назвали сумму возможной взятки семье Байдена
    Названы способы избавиться от боли при судороге в ногах
    Американские федеральные ведомства подверглись атакам хакеров
    США перебросили истребители на Ближний Восток из-за российской авиации
    Минобороны Украины заявило о фактах исчезновения гуманитарной помощи
    2023 год назвали самым жарким в истории
    Зеленскому призвали объявить импичмент
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.