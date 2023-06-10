Бывший советник Кучмы предупредил Зеленского о судьбе ВСУ при контрнаступлении

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о больших потерях при контрнаступлении

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube предупредил действующего главу государства Владимира Зеленского о судьбе Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении.

«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление», — заявил он.

Соскин призвал украинского лидера остановиться, а также предупредил о тяжелых последствиях незаконного преследования граждан, которые пытаются спастись от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что Зеленскому придется отвечать за это.

10 июня Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны проводят контрнаступление. При этом раскрывать их детали он не стал.

В свою очередь экс-разведчик США Скотт Риттер предрек солдатам ВСУ массовое уничтожение при их контрнаступлении. По его словам, Украина используют предоставленную странами НАТО технику, а также разведданные.