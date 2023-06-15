В Москве на первоклассника в зоопарке рухнул рекламный стенд

MK.RU: в Московском зоопарке на семилетнего мальчика рухнул рекламный стенд

В Московском зоопарке на семилетнего мальчика упал рекламный стенд, пишет MK.RU.

По сведениям издания, первоклассник 14 июня пришел в зоопарк вместе с родителями. Конструкция неожиданно упала на ребенка в павильоне с моржами.

Юного посетителя доставили в Морозовскую больницу. Там врачи диагностировали у него ушиб брюшной степени и перелом позвоночника.

MK.RU не стало указывать, обращались ли родители школьника в полицию.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в жилом комплексе на улице Мечтателей на девятилетнего ребенка упала кирпичная кладка — он лишился пальца на ноге.

После происшествия региональные следователи организовали проверку.