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16:27, 15 июня 2023Россия

В Москве на первоклассника в зоопарке рухнул рекламный стенд

MK.RU: в Московском зоопарке на семилетнего мальчика рухнул рекламный стенд
СюжетПожар в Сочи

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Московском зоопарке на семилетнего мальчика упал рекламный стенд, пишет MK.RU.

По сведениям издания, первоклассник 14 июня пришел в зоопарк вместе с родителями. Конструкция неожиданно упала на ребенка в павильоне с моржами.

Юного посетителя доставили в Морозовскую больницу. Там врачи диагностировали у него ушиб брюшной степени и перелом позвоночника.

MK.RU не стало указывать, обращались ли родители школьника в полицию.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в жилом комплексе на улице Мечтателей на девятилетнего ребенка упала кирпичная кладка — он лишился пальца на ноге.

После происшествия региональные следователи организовали проверку.

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    Анна Щербакова
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