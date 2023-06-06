Кирпичи упали на девятилетнего россиянина и отрубили ему палец

В Нижнем Новгороде кирпичи упали на ногу девятилетнего ребенка и отрубили ему палец

В Нижнем Новгороде в жилом комплексе на улице Мечтателей на девятилетнего ребенка упала кирпичная кладка — он лишился пальца на ноге. Об этом сообщает nn.ru.

Местная жительница рассказала, что после случившегося услышала громкий крик. Когда она подошла ближе к ребенку, она увидела, что ударом кирпичей ему отрубило большой палец. Мальчика доставили в больницу, подробностей о его состоянии не приводятся.

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону, правоохранители начали доследственную проверку.

Ранее житель Подмосковья открывал дачный сезон и лишился всех пальцев на руке. Мужчина решил запустить петарду, но не стал устанавливать на землю, а просто крепко держал в вытянутой руке и поджег.