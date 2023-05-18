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13:50, 18 мая 2023Россия

Под Москвой мужчина открывал дачный сезон и лишился пальцев на руке

Житель Подмосковья открывал дачный сезон и лишился всех пальцев на руке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Подмосковья открывал дачный сезон и лишился всех пальцев на руке. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 17 мая. 49-летний мужчина приехал к себе на приусадебный участок в СНТ Арбузово в Дмитровском городском округе и позвал в гости соседа. Они выпили, после чего хозяин дома решил запустить петарду, но не стал устанавливать на землю, а просто крепко держал в вытянутой руке и поджег. Вместо праздничного залпа раздался взрыв, в результате которого ему оторвало все пять пальцев.

Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, но пальцы на руке спасти не удалось.

9 мая в бурятском поселке Селенгинск во время празднования Дня Победы петарда попала в толпу людей. Глава городского поселения «Селенгинское» Владимир Бурьян пояснил, что пострадавших на месте осмотрели врачи и отпустили домой.

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Евгения Куликова
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