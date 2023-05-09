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13:45, 9 мая 2023Россия

В российском поселке петарда во время празднования Дня Победы попала в толпу

В Бурятии во время празднования Дня Победы петарда попала в толпу людей

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

В поселке Селенгинск в Бурятии во время празднования Дня Победы петарда попала в толпу людей, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия».

По данным источника, в момент возложения венков к военному мемориалу был запущен салют, одна из петард полетела в сторону собравшихся.

Канал заявляет, что от разрыва петарды пострадали женщина и несколько детей. Глава городского поселения «Селенгинское» Владимир Бурьян пояснил изданию «Новая Бурятия», что пострадавших на месте осмотрели врачи, и после этого отпустили домой.

В апреле в одной из квартир 17-этажного дома в Москве произошел взрыв фейерверка, в результате мужчина потерял два пальца.

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Антон Похиляк
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