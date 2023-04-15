Мужчина потерял два пальца при взрыве в одной из многоэтажек Москвы

SHOT: в 17-этажном доме в Новокосино произошел взрыв, мужчине оторвало два пальца

В одной из квартир 17-этажного дома в Новокосино произошел взрыв, в результате мужчина потерял два пальца. Об этом сообщает SHOT в Telegram-канале.

По данным авторов канала, жители дома на улице Городецкой в Москве услышали громкий хлопок в ночь на субботу, 15 апреля. Они выбежали на улицу и вызвали сотрудников экстренных служб.

Выяснилось, что на 14-м этаже 31-летний мужчина ночью решил изготовить фейерверк, из-за чего произошел взрыв. Россиянину оторвало два пальца на руке, его госпитализировали.

Здание повреждений не получило, полиция проверяет, что именно хотел собрать житель многоэтажки и как хотел использовать взрывоопасные элементы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в подмосковном Пушкине восьмилетний ребенок получил от родителей петарду и лишился пальцев на руке. Ребенка отвезли в больницу, где ему ампутировали средний и безымянный пальцы левой кисти.