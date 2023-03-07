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13:38, 7 марта 2023Россия

Под Москвой восьмилетний ребенок получил от родителей петарду и лишился пальцев

В Пушкине восьмилетний ребенок лишился пальцев из-за петарды, купленной его родителями

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Пушкино восьмилетний ребенок получил от родителей петарду и лишился пальцев на руке. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, родители разрешали сыну играть с фейерверками и сами покупали их в специализированных магазинах, предварительно проверяя лицензию. 6 марта школьник отправился на прогулку с отцом и взял с собой пиротехнику, которая осталась с празднования Нового года. Одна из петард не загорелась, и мальчик решил поджечь ее во второй раз — после этого изделие взорвалось у него в руке.

Ребенка отвезли в больницу, где ему ампутировали средний и безымянный пальцы левой кисти. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что другому жителю Пушкина оторвало пальцы из-за неудачной попытки запустить самодельный фейерверк. Пиротехника не сработала, и мужчина попытался устранить неполадки с помощью шуруповерта. После этого фейерверк сдетонировал, и россиянин лишился четырех пальцев.

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Варвара Родикова
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