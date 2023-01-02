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15:46, 2 января 2023Россия

В российском городе мужчине оторвало пальцы из-за фейерверка

РЕН ТВ: жителю Пушкина оторвало четыре пальца из-за взрыва самодельного фейерверка
СюжетПожар в Новосибирске

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В подмосковном городе Пушкине мужчине оторвало пальцы из-за неудачного взрыва самодельного фейерверка. Детали произошедшего приводит РЕН ТВ.

Уточняется, что мужчина самостоятельно изготовил фейерверк и попытался привести его в действие на улице, однако взрыва не произошло. После этого пострадавший решил устранить неполадки в петарде и стал сверлить ее шуруповертом, она сдетонировала.

Мужчина поступил в больницу ночью 1 января. По информации телеканала, он лишился четырех пальцев, также у него раны ноги и паха. По данным телеканала, полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска захотел устроить во дворе салют, но случайно спровоцировал пожар на балконах соседней многоэтажки. Прибывшим пожарным пришлось вскрывать одну из квартир.

Кроме того, в Барнауле залпы салюта попали в людей и автомобили. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

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Маргарита Щигарева
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