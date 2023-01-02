В российском городе мужчине оторвало пальцы из-за фейерверка

РЕН ТВ: жителю Пушкина оторвало четыре пальца из-за взрыва самодельного фейерверка

В подмосковном городе Пушкине мужчине оторвало пальцы из-за неудачного взрыва самодельного фейерверка. Детали произошедшего приводит РЕН ТВ.

Уточняется, что мужчина самостоятельно изготовил фейерверк и попытался привести его в действие на улице, однако взрыва не произошло. После этого пострадавший решил устранить неполадки в петарде и стал сверлить ее шуруповертом, она сдетонировала.

Мужчина поступил в больницу ночью 1 января. По информации телеканала, он лишился четырех пальцев, также у него раны ноги и паха. По данным телеканала, полиция начала проверку.

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