В ЦБ сочли создание конкурента карте «Мир» устаревшим подходом

Глава ЦБ Набиуллина назвала создание второй платежной системы «устаревшим подходом»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина положительно относится к конкуренции на рынке и считает, что ее необходимо развивать, однако идея создания второй платежной системы в России уже устарела. Ее цитирует РИА Новости.

В настоящее время конкуренция обострилась не столько между одной картой и другой, сколько между разными способами платежей, уточнила глава Центробанка (ЦБ). В связи с этим развитие аналогов «Мира» — это уже «устаревший подход», считает она.

В текущих условиях если участники рынка захотят создать не альтернативное, а дополнительное платежное средство, регулятор не будет против. Однако, предупреждает она, банки должны сами решать, насколько это финансово выгодно вместо того, чтобы развивать иные конкурентные платежные сервисы.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что в России могут отказаться от использования карт «Мир» за рубежом. Вместо этого власти предлагают использовать платежные системы дружественных стран.