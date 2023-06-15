Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:19, 15 июня 2023Экономика

В ЦБ сочли создание конкурента карте «Мир» устаревшим подходом

Глава ЦБ Набиуллина назвала создание второй платежной системы «устаревшим подходом»
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина положительно относится к конкуренции на рынке и считает, что ее необходимо развивать, однако идея создания второй платежной системы в России уже устарела. Ее цитирует РИА Новости.

В настоящее время конкуренция обострилась не столько между одной картой и другой, сколько между разными способами платежей, уточнила глава Центробанка (ЦБ). В связи с этим развитие аналогов «Мира» — это уже «устаревший подход», считает она.

В текущих условиях если участники рынка захотят создать не альтернативное, а дополнительное платежное средство, регулятор не будет против. Однако, предупреждает она, банки должны сами решать, насколько это финансово выгодно вместо того, чтобы развивать иные конкурентные платежные сервисы.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что в России могут отказаться от использования карт «Мир» за рубежом. Вместо этого власти предлагают использовать платежные системы дружественных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского рассказали о плане уничтожения россиян
    Украину заподозрили в перепродаже американского оружия врагам Израиля
    В ЦБ сочли создание конкурента карте «Мир» устаревшим подходом
    В России оценили сообщения о хамстве персонала отелей Турции в отношении русских
    Ведущий «Дома-2» рассказал о зарплате
    В Киеве высказались о сроках завершения украинского конфликта
    Диалог нейросети «Жириновский» с россиянами попал на видео
    Российский полицейский передал секретные данные украинскому интернет-магазину
    Путин запустил движение на обходах Аксая и Краснодара
    ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.