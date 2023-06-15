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13:45, 15 июня 2023Экономика

Россия предложила отказаться от использования карт «Мир» за рубежом

В России предложили использовать платежные системы дружественных стран вместо карт «Мир»
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Clay Banks / Unsplash

В России могут отказаться от использования карт «Мир» за рубежом. Вместо этого власти предлагают использовать платежные системы дружественных стран. Об этом рассказал Forbes глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам депутата, использование иных платежных систем облегчит путешествующим россиянам расчеты за пределами страны. Выпущенные по соглашению Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») карты при использовании за рубежом будут считаться картами местных систем, объяснил Аксаков. Сейчас этот механизм обсуждают с дружественными странами.

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Платежную систему «Мир» создали в 2014 году после того, как США ввели против России первые санкции. Альтернативный канал финансовых транзакций использовали также в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Также использовать российскую систему предлагали еще 13 странам: Китаю, Индии, ОАЭ, Азербайджану, Египту, Таиланду, Кубе, Шри-Ланке, Ирану, Мьянме, Анголе, Нигерии и Бахрейну.

После ужесточения санкций в марте 2022 года российские банки стали отключать от международной системы платежей SWIFT, а платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в стране. Из-за этого карты, выпущенные на территории России, перестали работать за рубежом, а иностранные карты — поддерживаться в магазинах и банкоматах.

В июне 2022 года Минфин США внес в санкционный список главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. Также в ведомстве пригрозили бизнесу последствиями сотрудничества с системой «Мир».

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    Вячеслав Агапов
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