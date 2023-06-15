Силовые структуры
Российский школьник расстрелял 13-летнего ученика из страйкбольного автомата
В Калининграде десятиклассник расстрелял 13-летнего мальчика из страйкбольного автоматаСюжетЗемлетрясение в Армении:
В Калининграде десятиклассник расстрелял 13-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошел в школе №38. 17-летний ученик стрелял из страйкбольного автомата. Пострадавшего госпитализировали с пулевыми ранениями шеи, туловища и конечностей.
По информации Telegram-канал Amber Mash, фигурант выстрелил в оппонента более десяти раз. Все произошло около заброшенного здания. Потерпевший смог убежать и рассказать родителям о произошедшем.
Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют, что стало мотивом нападения.