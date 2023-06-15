Российский школьник расстрелял 13-летнего ученика из страйкбольного автомата

В Калининграде десятиклассник расстрелял 13-летнего мальчика из страйкбольного автомата

В Калининграде десятиклассник расстрелял 13-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в школе №38. 17-летний ученик стрелял из страйкбольного автомата. Пострадавшего госпитализировали с пулевыми ранениями шеи, туловища и конечностей.

По информации Telegram-канал Amber Mash, фигурант выстрелил в оппонента более десяти раз. Все произошло около заброшенного здания. Потерпевший смог убежать и рассказать родителям о произошедшем.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют, что стало мотивом нападения.