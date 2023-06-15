Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 15 июня 2023Силовые структуры

Российский школьник расстрелял 13-летнего ученика из страйкбольного автомата

В Калининграде десятиклассник расстрелял 13-летнего мальчика из страйкбольного автомата
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Калининграде десятиклассник расстрелял 13-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в школе №38. 17-летний ученик стрелял из страйкбольного автомата. Пострадавшего госпитализировали с пулевыми ранениями шеи, туловища и конечностей.

По информации Telegram-канал Amber Mash, фигурант выстрелил в оппонента более десяти раз. Все произошло около заброшенного здания. Потерпевший смог убежать и рассказать родителям о произошедшем.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют, что стало мотивом нападения.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Делимханов заявил о выполнении «Ахматом» задач в Белгородской области
    ФСБ поймала с поличным планировавшего теракт россиянина
    Бывший футболист «Анжи» рассказал о возмутившем его жену кавказском обычае
    Власти Кирова опровергли массовый выкуп недвижимости у горожан
    Вайкуле порассуждала о сносе советских памятников в Латвии
    Власти России пообещали опережающий ожидания рост ВВП
    Жительница Крыма описала момент детонации беспилотника
    Эстония призовет НАТО повысить нижнюю границу военных расходов
    В экологию России вложат сотни миллиардов рублей
    Создан «карманный» биопринтер для восстановления тканей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.