Стюардесса назвала способ обезопасить себя в отеле с помощью мочалки

Стюардесса Delta посоветовала туристам использовать мочалку при закрытии двери в отеле

Стюардесса американских авиалиний Delta Air Lines посоветовала туристам использовать мочалку-перчатку, чтобы плотно закрыть дверь в номере отеля перед сном. Способы обезопасить себя она назвала в ролике в TikTok, на что обратило внимание издание The Mirror.

По словам бортпроводницы по имени Сиси, мочалку следует вставить в дверной проем, после чего закрыть замок. Также следует проверить, не остался ли открытым глазок — с его помощью злоумышленники могут увидеть, что происходит внутри номера. При необходимости можно приклеить над глазком салфетку, рекомендовала стюардесса.

Кроме того, Сиси посоветовала использовать сигнальный стопор для двери, который поместится в любой багаж. Даже если кому-то удастся открыть дверь, находящийся в номере человек проснется от звука сирены.

Ранее другая стюардесса назвала подписчикам способы обезопасить себя от нападения воров и других правонарушителей в отелях, заявив, что никогда не заезжает в номер без проверки шкафов и кроватей. На кадрах видно, как после заселения в номер бортпроводница открывает дверцы шкафа, заглядывает под кровать и ощупывает ее поверхность, чтобы проверить, не прячется ли там кто-то посторонний.