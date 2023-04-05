Стюардесса назвала способы обезопасить себя от нападения в номере отеля

Стюардесса рассказала в TikTok, как проверить шкафы и кровати в номерах отелей при заезде

Стюардесса назвала подписчикам способы обезопасить себя от нападения воров и других правонарушителей в отелях, заявив, что никогда не заезжает в номер без проверки шкафов и кроватей. Об этом она рассказала в ролике на своей странице в TikTok.

На кадрах видно, как после заселения в номер бортпроводница открывает дверцы шкафа, заглядывает под кровать и ощупывает ее поверхность, чтобы проверить, не прячется ли там кто-то посторонний. То же самое она проделывает с пространством возле окон: взяв в руки вешалку, девушка проводит предметом по шторам.

Затем она размещает на дверной ручке снаружи знак с надписью «Не беспокоить» и закрепляет дверь дополнительно двумя портативными замками. Один из них стюардесса размещает снизу, а второй там, где находится обычный дверной замок.

В комментариях пользователи восхитились роликом бортпроводницы и поблагодарили за советы. Многие из них также дали собственные рекомендации по безопасности в гостиничных номерах. «Обрызните эту кровать спиртом перед тем, как полностью устроиться», «Надо еще проверить, есть ли камеры», «Никогда не думал использовать вешалку для проверки занавесок, спасибо!», «Я в первую очередь проверяю кровать на наличие клопов, переворачивая матрас», — писали юзеры.

Ранее в феврале другая бортпроводница призвала туристов не забывать о нескольких действиях перед заселением в номер отеля, которые могут спасти жизнь в экстренных ситуациях. Например, девушка посоветовала сразу сосчитать количество дверей от номера до аварийного выхода, чтобы в случае пожара успеть покинуть здание.