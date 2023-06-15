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20:39, 15 июня 2023Путешествия

Европейцы устроили «войну за лежаки» на курорте Испании и попали на видео

Тиктокерша сняла на видео лежаки на Майорке, которые резервируют с помощью полотенец

Тиктокерша побывала на испанском курорте Майорка и увидела, как европейцы устроили «войну за лежаки». Об этом она рассказала на своей странице в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Star.

На видео, снятое туристкой по имени Джиллиан (Gillian), попали лежаки у бассейна, которые европейцы «резервируют» с помощью полотенец. По ее словам, чтобы не вставать каждый день рано и не торопиться занять удобное место, отдыхающие просто кладут полотенца на шезлонги и не убирают их всю неделю. «Из всех ситуаций с лежаками, которые я когда-либо видела, эта самая нелепая», — пожаловалась блогерша.

Пост оценили более 23 тысяч человек. Подписчики поддержали Джиллиан и раскритиковали отдыхающих, устраивающих «шезлонговые войны». «Выбросьте все полотенца в море. Тогда у вас будет любой лежак, который вы хотите!» — посоветовал один из комментаторов.

Ранее турист отомстил резервирующим шезлонги с помощью полотенец отдыхающим и получил поддержку в сети. «Меня это взбесило! Поэтому каждый следующий день я после завтрака снимал все полотенца с лежаков, а затем наблюдал со своего балкона за хаосом. Многие из туристов жаловались, а вскоре у бассейна появился знак, предупреждающий о том, что оставленные без присмотра полотенца будут убирать», — похвастался пользователь сети.

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    Марина Черняк
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