Турист отомстил резервирующим шезлонги отдыхающим и получил поддержку в сети

Пользователи Reddit раскритиковали туристов, оставляющих полотенца на шезлонгах

Турист отомстил резервирующим шезлонги с помощью полотенец отдыхающим и получил поддержку в сети. О случившемся он рассказал на форуме Reddit.

По словам автора публикации, он отдыхал в отеле на популярном курорте, работающем по системе «все включено», и столкнулся с проблемой отсутствия свободных лежаков у бассейна и на пляже. Путешественник раскритиковал туристов, которые оставляли полотенца на шезлонгах, даже если по несколько часов не появлялись в гостинице.

«Меня это взбесило! Поэтому каждый следующий день я после завтрака снимал все полотенца с лежаков, а затем наблюдал со своего балкона за хаосом. Многие из туристов жаловались, а вскоре у бассейна появился знак, предупреждающий о том, что оставленные без присмотра полотенца будут убирать», — похвастался пользователь сети.

В комментариях юзеры поддержали автора публикации и назвали привычку хранить вещи на шезлонгах нелепой. «Если вам нужно место на весь день, арендуйте частный домик», «Это действительно раздражает», «К счастью, на многих курортах эта практика забывается», — поделились они мнением.

Ранее на испанском острове Тенерифе туристы стали соревноваться за шезлонги и возмутили пользователей сети.