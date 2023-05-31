Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:16, 31 мая 2023Путешествия

Турист отомстил резервирующим шезлонги отдыхающим и получил поддержку в сети

Пользователи Reddit раскритиковали туристов, оставляющих полотенца на шезлонгах

Фото: Brian Matangelo / Unsplash

Турист отомстил резервирующим шезлонги с помощью полотенец отдыхающим и получил поддержку в сети. О случившемся он рассказал на форуме Reddit.

По словам автора публикации, он отдыхал в отеле на популярном курорте, работающем по системе «все включено», и столкнулся с проблемой отсутствия свободных лежаков у бассейна и на пляже. Путешественник раскритиковал туристов, которые оставляли полотенца на шезлонгах, даже если по несколько часов не появлялись в гостинице.

«Меня это взбесило! Поэтому каждый следующий день я после завтрака снимал все полотенца с лежаков, а затем наблюдал со своего балкона за хаосом. Многие из туристов жаловались, а вскоре у бассейна появился знак, предупреждающий о том, что оставленные без присмотра полотенца будут убирать», — похвастался пользователь сети.

В комментариях юзеры поддержали автора публикации и назвали привычку хранить вещи на шезлонгах нелепой. «Если вам нужно место на весь день, арендуйте частный домик», «Это действительно раздражает», «К счастью, на многих курортах эта практика забывается», — поделились они мнением.

Ранее на испанском острове Тенерифе туристы стали соревноваться за шезлонги и возмутили пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Макрон сравнил решение Путина с сильнейшим электрошоком для НАТО
    Макрон призвал страны Запада пересмотреть военную поддержку Украины
    ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе
    Роднина оценила дело игрока «Спартака» об участии в контрабанде наркотиков
    Президент Франции вспомнил про автономию Европы от США
    Возле российской воинской части задержали украинца с рацией и телефонами
    Названы самые подходящие модели купальников для россиянок старше 50 лет
    Турист отомстил резервирующим шезлонги отдыхающим и получил поддержку в сети
    Популярная закусочная наняла «отпугивателя чаек» в костюме орла
    Вице-спикер Госдумы извинился за поездку дочери в США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.