Стюардесса сравнила мужчин и женщин в самолетах и выявила самых эгоистичных

Daily Star: стюардесса выявила, что мужчины-пассажиры более эгоистичны, чем женщины

Опытная стюардесса American Airlines сравнила мужчин и женщин в самолетах и выявила самых эгоистичных из них. Своими наблюдениями она поделилась с изданием Daily Star.

По мнению 59-летней Кимберли (Kimberly), женщины часто проявляют больше щедрости к своим спутникам во время полета. Мужчины же, добавила бортпроводница, бывают более эгоистичны и нередко оставляют девушек или жен в экономе, пересаживаясь в бизнес-класс благодаря накопленным милям.

«Бизнес-путешественники набирают много миль из-за работы, поэтому они, как правило, тратят их, когда приходит время отправиться в отпуск», — объяснила Кимберли. Она также отметила, что такие пассажиры никогда не отправляют своим женам в эконом заказанную на свое имя выпивку или угощения.

Ранее пассажир самолета получил повышение класса обслуживания до первого и оставил семью в экономе, за что был обруган в сети. Ситуация вызвала активные обсуждения, пользователи стали критиковать мужчину за безответственное поведение.