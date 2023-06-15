Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:12, 15 июня 2023Путешествия

Стюардесса сравнила мужчин и женщин в самолетах и выявила самых эгоистичных

Daily Star: стюардесса выявила, что мужчины-пассажиры более эгоистичны, чем женщины

Фото:Alexander Schimmeck / Unsplash

Опытная стюардесса American Airlines сравнила мужчин и женщин в самолетах и выявила самых эгоистичных из них. Своими наблюдениями она поделилась с изданием Daily Star.

По мнению 59-летней Кимберли (Kimberly), женщины часто проявляют больше щедрости к своим спутникам во время полета. Мужчины же, добавила бортпроводница, бывают более эгоистичны и нередко оставляют девушек или жен в экономе, пересаживаясь в бизнес-класс благодаря накопленным милям.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

«Бизнес-путешественники набирают много миль из-за работы, поэтому они, как правило, тратят их, когда приходит время отправиться в отпуск», — объяснила Кимберли. Она также отметила, что такие пассажиры никогда не отправляют своим женам в эконом заказанную на свое имя выпивку или угощения.

Ранее пассажир самолета получил повышение класса обслуживания до первого и оставил семью в экономе, за что был обруган в сети. Ситуация вызвала активные обсуждения, пользователи стали критиковать мужчину за безответственное поведение.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на слова Подоляка про массовое убийство русских
    В Германии предупредили о неспособности поставить танки Украине
    В селе под Курском бык насмерть забодал женщину
    Найден новый метод лечения аллергии
    Топ-менеджера центра «Роскосмоса» лишили прав за пьяную езду
    В Европе захотели навсегда закрыть крупнейшее месторождение газа
    Россиянкам перечислили модные наряды для жаркой погоды
    В Европе восьмой раз подряд повысили ключевую ставку
    Задержание полицией торгующих в онлайн-наркомаркете россиян попало на видео
    Собянин высказался о запрете электросамокатов в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.