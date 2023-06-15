Пересевший в первый класс пассажир бросил семью в экономе и был обруган в сети

9Honey: пассажир получил повышение класса в самолете до первого и бросил семью в экономе

Пассажир самолета получил повышение класса обслуживания до первого, бросил семью в экономе и был обруган в сети. Об этом рассказала в соцсетях его попутчица, на что обратило внимание издание 9Honey.

Уточняется, что сидевшая в первом классе Джордин Винн оказалась по соседству с незнакомым 30-летним мужчиной и разговорилась с ним за выпивкой. Попутчик сообщил, что летел в самолете вместе с женой и двумя маленькими детьми, однако воспользовался возможностью пересесть в первый класс, чтобы поработать.

Спустя 20 минут к паре подошла женщина, представившаяся супругой пассажира. Она положила ему на колени ребенка, заявив, что уже некоторое время наблюдала за общением супруга с незнакомкой. «Если ты не собираешься работать, самое меньшее, что ты можешь сделать, это присмотреть за одним из малышей», — добавила она и вернулась на свое место в экономе.

Ситуация вызвала активные обсуждения в сети, пользователи стали критиковать мужчину за безответственное поведение. «Муж мечты, конечно», «Если мой муж повысит класс без меня и детей... сразу развод», «Либо дайте повышение класса жене, либо откажитесь», — писали юзеры.

Ранее бесплатно пересевший в бизнес-класс пассажир самолета бросил жену в экономе и был обруган пользователями сети. Мужчина решил перевести в бизнес-класс себя, а не жену, так как ростом она ниже, чем он, и сможет спокойно долететь и в экономе.