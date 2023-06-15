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20:57, 15 июня 2023Силовые структуры

Российского школьника задержали за участие в террористической организации

В Уфе школьника задержали за участие в террористической и запрещенной в РФ организации

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Правоохранители в Уфе задержали и отправили под стражу 17-летнего школьника по обвинению в участии в террористической и запрещенной на территории России организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и содействии ей. По версии следствия, с октября 2021 года по март 2022 года несовершеннолетний переписывался с участниками запрещенного движения, поддерживал их идеи и идеологию, а также получил документ, который подтвердил его вступление в организацию. После этого, по данным ведомства, подросток перевел деньги руководителю объединения и пропагандировал его деятельность — переписывался в мессенджере с другими пользователями.

В региональном ФСБ сообщили «Коммерсанту», что речь идет о террористическом и запрещенном на территории России межрегиональном общественном движении «Артподготовка». По их информации, молодого человека интересовали запланированные объединением в России теракты и акции.

Ранее в Белгородской области 17-летнего подростка задержали за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"».

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