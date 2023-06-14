Российского подростка задержали за попытку вступить в «Легион "Свобода России"»

В Белгородской области подростка задержали за попытку вступить в «Легион "Свобода России"»

В Белгородской области 17-летнего подростка задержали за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"». Об этом сообщает в Telegram издание Baza.

По данным следствия, юноша приехал в село Крутой Лог из поселка Разумное 3 июня. Там он собирался незаконно перейти границу, присоединиться к украинской армии и вместе с «Легионом» сражаться против российских военных. Однако воплотить задуманное ему не удалось, так как в день приезда его задержали.

В телефоне парня нашли координаты и снимки российских полицейских и военных. В отношении молодого человека возбудили дело о госизмене.

Ранее сообщалось, что на Урале задержали сотрудничавших с «Легионом "Свобода России"» студента и крановщика.