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14:16, 15 июня 2023Путешествия

В России оценили сообщения о хамстве персонала отелей Турции в отношении русских

В АТА опровергли сообщения о хамском отношении в отелях Турции к россиянам
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: OlegD / Shutterstock / Fotodom

Сообщения о хамском поведении персонала в отелях Турции по отношению к русским туристам являются «полным фейком». Подобные сведения в разговоре с порталом «Подмосковье Сегодня» опроверг вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Эксперт подчеркнул, что подобные отзывы пишут люди, у которых не хватает денег на привычный отдых. «Турки резко подняли цены по сравнению с прошлым годом, — оценил он. — Цены на отдых в Турции выросли примерно на 50 процентов. Многим людям теперь не по карману поехать в те отели, в которых они были в прошлом году».

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По словам Мкртчяна, многие россияне отправились в гостиницы более низкой категории, но за те же деньги в рублях. И, разумеется, сервис в таких отелях отличается. «Естественно, изменения им не нравятся, — заявил он. — Поэтому они выдумывают эти истории, что им хамят. Никто им не хамит и не ругает».

Ранее в июне стало известно, что охранник пятизвездочного отеля Orange County в турецком Кемере избил россиянина за купание в море ночью. Турагент рассказала, что работник службы безопасности гостиницы формата «только для взрослых» напал на ее клиента, который приехал на празднование свадьбы. По ее словам, у туриста поврежден глаз.

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    Фариза Бацазова
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