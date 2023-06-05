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13:24, 5 июня 2023Путешествия

Охранник отеля для взрослых в Турции избил россиянина за купание в море ночью

TourDom: охранник пятизвездочного отеля в Кемере избил россиянина за ночное купание в море

Фото: Костис Нтантамис / РИА Новости

Охранник пятизвездочного отеля Orange County в турецком Кемере избил российского туриста за купание в море ночью. Об этом пишет портал TourDom.

Турагент мужчины рассказала, что работник службы безопасности гостиницы формата adults only («только для взрослых» — прим. «Ленты.ру») напал на ее клиента, который приехал на празднование свадьбы. По ее словам, у россиянина поврежден глаз.

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Отмечается, что компания отдыхающих из России проводила время на берегу моря ночью. Один из туристов часто забегал в воду и выбегал из нее. «Охрана, увидев это, стала его "скручивать", — пишет издание. — Защитить товарища решил друг: он взял секьюрити за руки, за что и сильно пострадал».

Администрация отеля потребовала не только немедленно выдворить россиян, но и назначить им штраф. После инцидента представитель принимающей компании посмотрел записи с камер видеонаблюдения и якобы не нашел подтверждения данных о некорректном поведении со стороны сотрудников службы безопасности.

В итоге соотечественников выселили из гостиницы, и им пришлось переехать в другое место. Более того, представители отеля заявили, что охрана разнимала дерущихся туристов и физической силы не применяла. Также, по их информации, россияне дебоширили в гостинице, приставали к другим постояльцам и танцовщицам и нецензурно выражались в адрес персонала.

Ранее в мае российская туристка поехала в санаторий в Башкирии и описала отдых фразой «лучше отпуска в Турции». Россиянка сообщила, что отправилась на геокурорт Янган-Тау с прекрасной природой и чистым, насыщенным аэроионами воздухом. По ее словам, в санатории были отличные сервис и питание.

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    Фариза Бацазова
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