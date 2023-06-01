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05:57, 1 июня 2023Путешествия

Россиянка поехала в санаторий и описала отдых фразой «лучше отпуска в Турции»

Россиянка поехала в санаторий в Башкирии и похвасталась отличным питанием и сервисом

Фото: Б. Зиньковский / РИА Новости

Российская туристка поехала в санаторий в Башкирии и описала отдых фразой «лучше отпуска в Турции». Своими впечатлениями россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что отправилась на геокурорт Янган-Тау с прекрасной природой и чистым, насыщенным аэроионами воздухом. Девушка сообщила, что в санатории были отличный сервис и питание. «В Турции большой вопрос к разнообразию, часто, что не доели на ужин, смешивается и подается на завтрак в виде салатов, заправленных большим количеством майонеза. В Янган-Тау вы такого не увидите — вся еда свежая, а меню обновляется каждые две недели», — похвасталась она.

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По словам читательницы портала, за 12 дней отдыха в санатории она заплатила 80 тысяч рублей. В путевку, помимо проживания, входили геотермальные ванны, массаж, физиотерапия, магнитотерапия, ЛФК, минеральные ванны и фитотерапия. «Но если в Турции захочется массаж, хамам или другие спа-процедуры, то это подразумевает дополнительные траты», — добавила она.

Ранее в мае российский турист побывал в Анапе и описал поездку фразой «навсегда забыл про это место». Россиян рассказал, что отправился на популярный курорт Краснодарского края в разгар проливных дождей, которые вызвали нашествие насекомых и стали причиной загрязнения пляжей. Более того, мужчина отметил, что в Анапе большие проблемы с мусором, которые отчасти связаны с туризмом.

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    Фариза Бацазова
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