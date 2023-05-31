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07:31, 31 мая 2023Путешествия

Россиянин побывал в Анапе и описал поездку фразой «навсегда забыл про это место»

Россиянин побывал в Анапе и пожаловался на нашествие насекомых и грязные пляжи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российский турист побывал в Анапе и описал поездку фразой «навсегда забыл про это место». Своими впечатлениями от отдыха мужчина поделился в блоге «Мой автодом», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что отправился на популярный курорт Краснодарского края в разгар проливных дождей, которые вызвали нашествие насекомых и стали причиной загрязнения пляжей. «Все-таки море есть море, что-то приносит, что-то уплывает, в этом месте пляжи иногда имеют подозрительный душок», — добавил он.

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Более того, россиянин отметил, что в Анапе большие проблемы с мусором, которые отчасти связаны с туризмом. «Не все умеют себя вести, пока одни стараются поддерживать чистоту на безвозмездной основе, другие полагают, что "все включено" — значит бросай мусор, где душе угодно», — пожаловался он.

Мужчина также остался недоволен высокими ценами на отечественном курорте, которые, по его мнению, далеко не всегда соответствуют качеству. «Сервис в некоторых местах оставлял желать лучшего, хотя, казалось бы, что за столько лет можно и научиться», — подчеркнул он.

Ранее в мае россияне отправились в отпуск в Сочи и описали поездку словами «дорого отдыхают только ленивые». По словам соотечественников, потративших на недельную поездку на курорт 34 тысячи рублей с перелетом, «бюджетно нужно уметь отдыхать». Они подчеркнули, что не раз посещали Сочи и всегда находили адекватные цены, хорошие отели и гостевые дома.

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    Фариза Бацазова
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