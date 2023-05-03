Россияне описали поездку в Сочи словами «дорого отдыхают только ленивые»

Двое россиян отдохнули в Сочи за 34 тысячи рублей с перелетом и поделились впечатлениями

Двое россиян отправились в отпуск в Сочи и описали поездку словами «дорого отдыхают только ленивые». Своими впечатлениями они поделились на портале «Тонкости туризма», который опубликован на платформе «Дзен».

По словам соотечественников, потративших на недельную поездку на курорт 34 тысячи рублей с перелетом, «бюджетно нужно уметь отдыхать». Они подчеркнули, что не раз посещали Сочи и всегда находили адекватные цены, хорошие отели и гостевые дома.

«Дорого отдыхать только ленивым, тем, кто не хочет искать и выбирает самые популярные и известные большие отели. Не сравнивайте с другими курортами! Отдых в Сочи классный, но "все включено" и сервис как в Турции тут будут в пять раз дороже. Хотите в Турцию, поезжайте в Турцию», — высказались собеседники портала.

Россияне порекомендовали туристам, желающим отправиться на популярный курорт Кубани, заранее планировать путешествие — минимум за три месяца до даты предполагаемой поездки. «В этом году из-за подорожания зарубежного отдыха мы решили полететь на наше море аж два раза. Весной, в апреле, и второй раз — в сентябре. Все брони мы делали в январе этого года, — отметили соотечественники. — Если правильно организовать свой досуг и спланировать отпуск заранее, вы останетесь довольны».

Ранее стало известно, что российские туристы нашли способ сэкономить на путешествиях — они начали сокращать длительность отпуска, чтобы компенсировать рост цен на отдых. По словам вице-президента АТОР и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в 2023 году продолжительность летнего отдыха сократилась на 10 процентов и более.

