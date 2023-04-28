Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:18, 28 апреля 2023Путешествия

Россияне нашли способ сэкономить на путешествиях

АТОР: россияне начали сокращать длительность отпуска, чтобы сэкономить на отдыхе

Фото: Yaroslav Astakhov / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы нашли способ сэкономить на путешествиях — они начали сокращать длительность отпуска, чтобы компенсировать рост цен на отдых. Об этом «Известиям» рассказали эксперты туротрасли.

По словам вице-президента Ассоциаиции туроператоров России (АТОР) и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в 2023 году продолжительность летнего отдыха соотечественников сократилась примерно на 10 процентов.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

«Если год назад на пляжных направлениях она составляла в среднем 10-11 дней, то сейчас это девять дней, — пояснил эксперт. — Похоже, что сокращением срока отдыха россияне хотят компенсировать подорожание».

По словам специалиста, стоимость отдыха внутри страны за год в среднем увеличилась на 12-15 процента. При этом, к примеру, в Крыму в сравнении с 2022 годом она практически не изменилась, а в других популярных туристическим местах, таких как Алтай и Сочи, наоборот, заметно выросла.

Ранее в апреле россиянам объяснили необходимость паспорта РФ в поездке за рубеж. Специалисты подчеркнули, что он может понадобиться для установления личности при утере загранпаспорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска
Минобороны заявило об уничтожении до 300 украинских бойцов в районе Артемовска
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России
ФСБ опубликовала документы со словами жены Геббельса перед смертью
Евросоюз отправит армии Молдавии 40 миллионов евро
Последствия взрыва пауэрбанка в классе московской школы попали на видео
Оппозиционный кандидат обогнал Эрдогана перед выборами в Турции
Стало известно об уголовном преследовании олимпийского призера Носова
Россиян захотели сделать ответственными за пожары на их земле
Употребление жареной еды связали с депрессией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.