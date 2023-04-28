Россияне нашли способ сэкономить на путешествиях

АТОР: россияне начали сокращать длительность отпуска, чтобы сэкономить на отдыхе

Российские туристы нашли способ сэкономить на путешествиях — они начали сокращать длительность отпуска, чтобы компенсировать рост цен на отдых. Об этом «Известиям» рассказали эксперты туротрасли.

По словам вице-президента Ассоциаиции туроператоров России (АТОР) и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в 2023 году продолжительность летнего отдыха соотечественников сократилась примерно на 10 процентов.

«Если год назад на пляжных направлениях она составляла в среднем 10-11 дней, то сейчас это девять дней, — пояснил эксперт. — Похоже, что сокращением срока отдыха россияне хотят компенсировать подорожание».

По словам специалиста, стоимость отдыха внутри страны за год в среднем увеличилась на 12-15 процента. При этом, к примеру, в Крыму в сравнении с 2022 годом она практически не изменилась, а в других популярных туристическим местах, таких как Алтай и Сочи, наоборот, заметно выросла.

Ранее в апреле россиянам объяснили необходимость паспорта РФ в поездке за рубеж. Специалисты подчеркнули, что он может понадобиться для установления личности при утере загранпаспорта.