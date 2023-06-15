Российские военные заявили об обстрелах ВСУ тыловых районов в Запорожье

Пермские военные заявили об обстрелах тыловых районов в Запорожье со стороны ВСУ

Российские военные из Пермского края сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают тыловые районы в Запорожской области, передает URA.RU.

«Враг активно использует артиллерию и простреливает не только первую линию, но и тыловые районы», — заявили бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО).

По их словам, командование ВСУ не жалеет личный состав, противник несет значительные потери.

Ранее представители стран Запада прокомментировали ход контрнаступления Вооруженных сил Украины. Западные чиновники признали тяжелый ход контрнаступления и подчеркнули, что российские военные хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями.

