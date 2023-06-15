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02:17, 15 июня 2023Бывший СССР

Российские военные заявили об обстрелах ВСУ тыловых районов в Запорожье

Пермские военные заявили об обстрелах тыловых районов в Запорожье со стороны ВСУ
СюжетПожар в Сочи

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

Российские военные из Пермского края сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают тыловые районы в Запорожской области, передает URA.RU.

«Враг активно использует артиллерию и простреливает не только первую линию, но и тыловые районы», — заявили бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО).

По их словам, командование ВСУ не жалеет личный состав, противник несет значительные потери.

Ранее представители стран Запада прокомментировали ход контрнаступления Вооруженных сил Украины. Западные чиновники признали тяжелый ход контрнаступления и подчеркнули, что российские военные хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями.

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    Марина Совина
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