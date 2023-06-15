Стало известно о ночных дежурствах киевских учителей в укрытиях в школах

Klymenko.Time: учителей Киева заставляют по ночам дежурить в укрытиях в школах

Учителей Киева заставляют выходить на ночные дежурства в укрытиях в школах, об этом сообщает в Telegram-канале украинское издание «Klymenko.Time» со ссылкой на заявление депутата Романа Грищука.

По словам парламентария, укрытия в образовательных учреждениях не во время образовательного процесса должны быть доступны всем гражданам, однако заставлять дежурить преподавателей — это «прямой рабский труд».

Грищук заявил, что педагогам не доплачивают за эту деятельность. Как стало известно изданию, власти Киева потребовали от школ держать укрытия открытыми по ночам после инцидента в начале июня, когда убежище оказалось закрыто.

Ранее сообщалось, что киевская городская горадминистрация опубликовала данные о состоянии 4200 бомбоубежищ. Оказалось, что примерно треть, или около 1300 объектов, непригодны к использованию. Из них 17 процентов не могут принимать людей в данный момент, а 14 процентов — не соответствуют требованиям законодательства.

