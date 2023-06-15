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05:03, 15 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о ночных дежурствах киевских учителей в укрытиях в школах

Klymenko.Time: учителей Киева заставляют по ночам дежурить в укрытиях в школах
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Учителей Киева заставляют выходить на ночные дежурства в укрытиях в школах, об этом сообщает в Telegram-канале украинское издание «Klymenko.Time» со ссылкой на заявление депутата Романа Грищука.

По словам парламентария, укрытия в образовательных учреждениях не во время образовательного процесса должны быть доступны всем гражданам, однако заставлять дежурить преподавателей — это «прямой рабский труд».

Грищук заявил, что педагогам не доплачивают за эту деятельность. Как стало известно изданию, власти Киева потребовали от школ держать укрытия открытыми по ночам после инцидента в начале июня, когда убежище оказалось закрыто.

Ранее сообщалось, что киевская городская горадминистрация опубликовала данные о состоянии 4200 бомбоубежищ. Оказалось, что примерно треть, или около 1300 объектов, непригодны к использованию. Из них 17 процентов не могут принимать людей в данный момент, а 14 процентов — не соответствуют требованиям законодательства.

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    Марина Совина
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