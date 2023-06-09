Треть киевских бомбоубежищ оказались непригодными

«Страна.ua»: 31 процент убежищ в Киеве нельзя использовать для спасения от обстрелов

Киевская городская горадминистрация опубликовала данные о состоянии 4200 бомбоубежищ. Оказалось, что примерно треть, или около 1300 объектов, непригодны к использованию. Из них 17 процентов не могут принимать людей в данный момент, а 14 процентов — не соответствуют требованиям законодательства, сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что открыто лишь 68 процентов убежищ. Четыре процента объектов закрыты, а 28 процентов можно открыть в течение пяти минут.

Прокуратура обвинила чиновников Голосеевской районной администрации Киева в воровстве денег на ремонте убежищ. Они фальсифицировали тендер, а затем руководитель подрядной организации внес ложные данные об объемах выполненных работ, говорится в сообщении.

В течение мая между мэром Киева Виталием Кличко и офисом президента Владимира Зеленского возник публичный конфликт из-за доступа в бомбоубежища украинской столицы. Первый считает виновными глав районов, которых назначают центральные власти. А в офисе Зеленского полагают, что Кличко следует отстранить от должности.