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13:58, 8 июня 2023Бывший СССР

Кличко пожалуется Зеленскому на потерю рычагов управления Киевом

Мэр Киева Кличко пожалуется президенту Зеленскому на потерю рычагов управления городом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко пожалуется президенту Украины Владимиру Зеленскому на потерю рычагов управления городом. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Кличко обвинил глав районов столицы в намерении разрушить систему городского управления. По его словам, Киевский городской совет обратится к Зеленскому, Верховной Раде и правительству с просьбой вернуть мэру Киева право подавать предложения об увольнении глав районов столицы, а также предлагать кандидатуры для их назначения.

Он добавил, что глава Деснянского района Киева после инцидента с закрытым бомбоубежищем стал клипмейкером и снимает видеообращения. Кличко считает, что ситуация перешла в политическую плоскость, поскольку главы районов открыто заявили намерения разрушить систему управления городом.

Ранее издание Страна.ua сообщило, что в Киеве возник конфликт интересов между сотрудниками мэрии Кличко и главами районных администраций, которых назначает офис Зеленского.

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил Кличко вместе уйти в отставку после того, как мэр возложил вину за ситуацию с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем на глав районных администраций.

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