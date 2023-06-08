Кличко пожалуется Зеленскому на потерю рычагов управления Киевом

Мэр Киева Кличко пожалуется президенту Зеленскому на потерю рычагов управления городом

Мэр Киева Виталий Кличко пожалуется президенту Украины Владимиру Зеленскому на потерю рычагов управления городом. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Кличко обвинил глав районов столицы в намерении разрушить систему городского управления. По его словам, Киевский городской совет обратится к Зеленскому, Верховной Раде и правительству с просьбой вернуть мэру Киева право подавать предложения об увольнении глав районов столицы, а также предлагать кандидатуры для их назначения.

Он добавил, что глава Деснянского района Киева после инцидента с закрытым бомбоубежищем стал клипмейкером и снимает видеообращения. Кличко считает, что ситуация перешла в политическую плоскость, поскольку главы районов открыто заявили намерения разрушить систему управления городом.

Ранее издание Страна.ua сообщило, что в Киеве возник конфликт интересов между сотрудниками мэрии Кличко и главами районных администраций, которых назначает офис Зеленского.

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил Кличко вместе уйти в отставку после того, как мэр возложил вину за ситуацию с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем на глав районных администраций.

