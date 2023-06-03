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03:12, 3 июня 2023Бывший СССР

Глава киевского района призвал Кличко вместе уйти в отставку

Глава одного из районов Киева Ратников предложил Кличко вместе уйти в отставку
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Nazar Furyk / Globallookpress.com

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников в эфире телеканала «Рада» обратился к мэру столицы Виталию Кличко, предложив ему вместе уйти в отставку после того, как тот возложил вину за ситуацию с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем на глав районных администраций, назначаемых администрацией президента страны Владимира Зеленского.

«Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно», — заявил он.

По его словам, они оба представляют интересы жителей Киева, соответственно, вместе отвечают перед ними. Ратников указал на то, что, по мнению Кличко, за все, что происходит в городе, ответственность несут главы районных администраций. «Поэтому встает вопрос — а за что тогда отвечает мэр?» — спросил он.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция, в которой Кличко обвинили в «вопиющей безответственности» и потребовали временно отстранить от занимаемой должности.

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    Марина Совина
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