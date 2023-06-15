Скотт Риттер заявил об ослаблении Вооруженных сил Украины из-за поставок западного оружия

Вооруженные силы Украины только ослабли после передачи западных вооружений из-за неумения должным образом использовать поставленную технику. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее», — сказал отставной военный.

По словам Риттера, украинские военные не обладают навыками ремонта и обслуживания западной техники в боевых условиях, из-за чего она становится легкой мишенью для российской армии. «Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя», — подытожил экс-разведчик.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины сорвано благодаря тактике российского президента Владимира Путина. По его словам, нежелание США и НАТО пойти на мирное урегулирование конфликта чревато полным уничтожением Украины.