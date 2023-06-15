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19:08, 15 июня 2023Мир

Военный из США заявил о срыве украинского контрнаступления Путиным

Экс-советник Пентагона заявил о срыве контрнаступления ВСУ благодаря тактике Путина

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвано благодаря тактике российского президента Владимира Путина. С таким заявлением выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канала Judging Freedom.

«С самого начала Путин прикладывал максимум усилий, чтобы минимизировать потери среди российских военных. Он также заинтересован в том, чтобы избежать, насколько это возможно, сопутствующего ущерба», — сказал отставной военный, добавив, что российская армия «сейчас лучшая в мире».

По словам Макгрегора, нежелание США и НАТО пойти на мирное урегулирование конфликта чревато полным уничтожением Украины. «Для ВСУ ситуация складывается тяжелейшим образом, они несут колоссальные потери», — добавил он.

Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ не достигли никаких успехов в ходе контрнаступления. Он подчеркнул, что в украинской операции «все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь».

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    Глеб Бажуткин
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