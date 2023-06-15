Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об отсутствии успехов ВСУ в ходе контрнаступления

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom оценил ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что они не достигли никаких успехов.

Я скажу вам, что никаких успехов не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь Дуглас Макгрегор бывший советник Пентагона

Он добавил, что так называемые достижения украинской армии в контрнаступлении отражены лишь в отчетах ВСУ, однако они не имеют никакой ценности, поскольку находятся на большом расстоянии от зоны боевых действий. В качестве примера американский полковник привел ситуацию, когда украинские военные хвастаются несколькими захваченными разрушенными зданиями, которые располагаются в 15-25 километрах от линии соприкосновения.

Российские военные отражают удары

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий оценил контрнаступление ВСУ, подчеркнув, что украинские бойцы не продвинулись ни на шаг. По его словам, в Запорожской области на линии фронта были выстроены очень серьезные укрепления.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, в свою очередь, подтвердил, что планы Киева осуществить контрнаступление провалились. Он отметил, что неудача ВСУ заставила многих европейцев задуматься о том, что они зря оказывали поддержку Украине. Депутат уточнил, что за последнее время Россия смогла уничтожить около 120 танков, поставленных Киеву западными государствами.

Мы видим, что украинское контрнаступление позорно провалилось, вооружения НАТО были бесполезны Петр Толстой вице-спикер Госдумы

На фоне неудач Киева полковник ВС РФ в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин предрек ВСУ потерю остатков западной техники при повторной попытке провести наступление. Он добавил, что в случае оставления западных вооружений в тылу их уничтожение окажется возможным только в том случае, если российским военным будет известен точный район их сосредоточения.

Провал осознают даже на Западе

Источники «Би-би-си» рассказали, что во время брифинга западные чиновники признали тяжелый ход контрнаступления ВСУ и подчеркнули, что российские военные хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями. При этом они отметили, что происходящее не стало для них неожиданностью.

Бывший аналитик МИД Японии, писатель Масару Сато выразил уверенность в том, что ВСУ не смогут напасть на Крым без поддержки НАТО. Он также допустил расправу над украинским президентом Владимиром Зеленским в случае поражения Киева, отметив, что США не выгодна его победа в текущем конфликте.

Американский журналист Джексон Хинкл, в свою очередь, предложил переименовать контрнаступление украинских военных и назвать его суицидальной миссией. По его мнению, действия, которые в настоящее время ведут ВСУ, являются колоссальным провалом.