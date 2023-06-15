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02:58, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Аналитик допустил расправу над Зеленским в случае поражения Украины

Экс-аналитик МИД Японии Сато: ВСУ не смогут напасть на Крым без поддержки НАТО
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший аналитик МИД Японии, писатель Масару Сато в интервью President Online заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут напасть на Крым без поддержки НАТО. Он также допустил расправу над украинским президентом Владимиром Зеленским в случае поражения Киева, отметив, что Соединенным Штатам не выгодна его победа в текущем конфликте.

По его словам, для наступления на полуостров потребуется прямое вмешательство альянса, в первую очередь американских войск, поэтому велика вероятность перерастания конфликта в третью мировую войну.

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Аналитик призвал поставить себя на место Москвы в том случае, если украинские войска начнут при поддержке Запада наступать не только на территории Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, но и на Крым. В этом случае градус конфликта только повысится.

«Да, президент Зеленский в отчаянии, потому что, если он закончит военные действия признанием вхождения четырех областей в состав России, его повесят», — заявил эксперт.

Сато отметил, что для украинского лидера не будет выгодного сценария, поскольку США не нужна победа Киева. Он отметил, что Вашингтон не даст украинскому лидеру пересечь красную линию, которая станет рубежом мирового конфликта.

Ранее представители стран Запада прокомментировали ход контрнаступления Вооруженных сил Украины. Западные чиновники признали тяжелый ход контрнаступления и подчеркнули, что российские военные хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями.

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    Марина Совина
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