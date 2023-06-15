Американский журналист Хинкл предложил назвать контрнаступление ВСУ суицидальной миссией

Американский журналист Джексон Хинкл в Twitter предложил переименовать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назвать его суицидальной миссией.

По его мнению, действия, которые в настоящее время ведут украинские военные, являются колоссальным провалом, во время которого потеряно несколько танковых колонн и тысячи человек, при этом им не удалось занять практически никакой территории.

«Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия», — подчеркнул Хинкл.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) французские бронеавтомобили AMX-10 RC были бездарно использованы во время лобовой атаки в ходе контрнаступления и продержались в ней недолго. Он напомнил, что технические характеристики бронемобиля не предназначены для бронированного прорыва укреплений.

