Forbes: французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке ВСУ

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) французские бронеавтомобили AMX-10 RC были бездарно использованы во время лобовой атаки и продержались в ней недолго, об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Те 40 разведывательных машин AMX-10RC, которые Франция передала украинской морской пехоте, — это не танки», — подчеркнул журналист, напомнив, что технические характеристики бронемобиля не предназначены для бронированного прорыва укреплений противника.

По словам Дэвида Экса, 37-й бригаде морской пехоты Военно-морских сил Украины жестко напомнила об этом российская артиллерия, когда они пытались атаковать позиции в Большой Новоселке на юге Донецкой области.

Обозреватель отметил, что украинское подразделение, если ему повезет, сможет использовать уцелевшие AMX-10RC для тех задач, которые ставил перед собой разработчик: разведка, рекогносцировка, и другие, то есть миссии, требующие скорости, а не тяжелой бронезащиты.

В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первая партия легких колесных танков AMX-10 RC прибыла на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой.