Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:39, 15 июня 2023Бывший СССР

На Западе рассказали о бездарном использовании ВСУ французских бронемобилей

Forbes: французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке ВСУ
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) французские бронеавтомобили AMX-10 RC были бездарно использованы во время лобовой атаки и продержались в ней недолго, об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Те 40 разведывательных машин AMX-10RC, которые Франция передала украинской морской пехоте, — это не танки», — подчеркнул журналист, напомнив, что технические характеристики бронемобиля не предназначены для бронированного прорыва укреплений противника.

По словам Дэвида Экса, 37-й бригаде морской пехоты Военно-морских сил Украины жестко напомнила об этом российская артиллерия, когда они пытались атаковать позиции в Большой Новоселке на юге Донецкой области.

Обозреватель отметил, что украинское подразделение, если ему повезет, сможет использовать уцелевшие AMX-10RC для тех задач, которые ставил перед собой разработчик: разведка, рекогносцировка, и другие, то есть миссии, требующие скорости, а не тяжелой бронезащиты.

В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первая партия легких колесных танков AMX-10 RC прибыла на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США заявили о полной безуспешности контрнаступления ВСУ
    Россиян предупредили о подорожании кофе
    На Западе рассказали о бездарном использовании ВСУ французских бронемобилей
    Хакеры научились заражать вирусами пиратские версии Windows
    В России создали многоразовый дрон «Лютик-Камикадзе»
    В США рассказали об обсуждении гарантий безопасности для Украины
    РСЗО «Смерч» получит управляемые снаряды для применения в зоне СВО
    На Украине сообщили о взрывах в Одессе
    Россиянам рассказали о праве получать пенсию досрочно
    Отец утонувших в пруду Петергофа сестер пытался их спасти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.