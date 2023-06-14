В Запорожской области оценили наступление ВСУ фразой «не продвинулись ни на шаг»

Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ в ходе наступления не продвинулись ни на шаг

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий оценил контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фразой «не продвинулись ни на шаг». Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — отметил чиновник в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Балицкий отметил, что в Запорожской области на линии фронта были выстроены очень серьезные укрепления.

По его словам, он лично просил президента России Владимира Путина организовать поставки противотанковых ракетных комплексов «Корнет», их было направлено 20 штук, а также радиолокационные системы «Зоопарк».

Ранее Балицкий рассказал об отсутствии каких-либо перспектив контрнаступления у Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные еще какое-то время будут предпринимать попытки атаковать, однако в конечном итоге у них ничего не получится.

