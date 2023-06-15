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05:35, 15 июня 2023Бывший СССР

Украинским войскам предрекли потерю остатков западной техники при наступлении

Полковник Литовкин предрек ВСУ потерю остатков западной техники при попытке наступления
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью URA.RU предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) потерю остатков западной техники при повторной попытке наступления.

«Быстрая потеря возможна только в случае повторного штурма или подготовке к нему. Чтобы он был явным, чтобы это видели», — заявил эксперт.

По его словам, в случае оставления западных вооружений в тылу, его уничтожение будет возможно только в том случае, если российским военным будут известен точный район его сосредоточения.

Литовкин уточнил, что при передаче разведкой этих координат по технике будут нанесены ракетные удары. Он добавил, что вторая попытка украинского наступления произойдет в Запорожской области в стороны Мелитополя и Бердянска, чтобы перерезать России сухопутный путь в Крым.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что на данный момент успехи не достигнуты. По его словам, Киев выстроил операцию на «возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь».

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    Марина Совина
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