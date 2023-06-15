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08:01, 15 июня 2023Россия

Россиянка погибла при падении строительного крана

В результате падения строительного крана на автомобили в Новосибирске погибла женщина
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Pixabay

Башенный кран упал в Новосибирске на припаркованные автомобили, в результате чего погиб один человек. Об этом в четверг, 15 июня, со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области пишет РИА Новости.

ЧП произошло утром на стройплощадке в микрорайоне «Европейский берег». Жертва — крановщица. 57-летняя россиянка находилась в кабине в момент происшествия.

По предварительным данным, повреждены оказались восемь автомобилей. На месте работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Выясняются обстоятельства случившегося.

В апреле в Красноярске в результате обрушения колонны исторического здания на улице Профсоюзов, дом 3, строение 57 погиб мужчина. На него рухнул кирпичный элемент конструкции «Хозяйственной постройки Красноярского Казенного винного склада».

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    Евгения Куликова
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