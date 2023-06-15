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10:07, 15 июня 2023Силовые структуры

Бывший прапорщик взял жену в сексуальное рабство ради выплаты ипотеки

На Урале бывший прапорщик принуждал жену заниматься онлайн-сексом ради выплаты ипотеки
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: ehoon ye / Unsplash

На Урале бывший прапорщик взял в сексуальное рабство собственную жену ради выплаты ипотеки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, эту информацию рассказали знакомые семьи. Они считают, что мужчина заставляет женщину заниматься онлайн-сексом. Отмечается, что до 2018 года он служил в военной части, но потом решил стать блогером и создал несколько страниц на YouTube. Там он публиковал провокационный контент. Из-за этого его уволили со службы и лишили льгот.

Тогда близкие пары стали замечать, что у жены экс-военного появились интимные страницы на специальных платформах. Они написали заявление в полицию, утверждая, что именно супруг заставил заниматься вебкамом женщину.

Известно, что у пары есть двое несовершеннолетних детей.

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    Екатерина Власова
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