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06:14, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Названы главные причины утечек данных в России

Глава Kaspersky Кулашова: чаще всего утечки данных происходят из-за человеческого фактора
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Pixabay

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова назвала главные причины, по которым происходят утечки данных. По ее словам, это случается из-за внешних уязвимостей, а также в большей степени из-за человеческого фактора, сообщает РИА Новости.

«Мы регулярно проводим исследования и, по нашим данным, это эксплуатация внешних уязвимостей и человеческий фактор. Причем последний стоит рассматривать довольно широко», — заявила эксперт.

Она добавила, что чаще всего злоумышленникам удается завладеть данными через фишинг или вредоносное письмо, даже несмотря на то, что сотрудников крупных компаний обучают кибергигиене. Глава Kaspersky отметила, что в большинстве случаев украденные данные просто выкладываются в сеть, а не продаются.

Ранее стало известно, что группа компаний «Аскона» начала внутреннюю проверку после сообщений об утечке данных клиентов.

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    Марина Совина
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