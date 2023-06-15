Названы главные причины утечек данных в России

Глава Kaspersky Кулашова: чаще всего утечки данных происходят из-за человеческого фактора

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова назвала главные причины, по которым происходят утечки данных. По ее словам, это случается из-за внешних уязвимостей, а также в большей степени из-за человеческого фактора, сообщает РИА Новости.

«Мы регулярно проводим исследования и, по нашим данным, это эксплуатация внешних уязвимостей и человеческий фактор. Причем последний стоит рассматривать довольно широко», — заявила эксперт.

Она добавила, что чаще всего злоумышленникам удается завладеть данными через фишинг или вредоносное письмо, даже несмотря на то, что сотрудников крупных компаний обучают кибергигиене. Глава Kaspersky отметила, что в большинстве случаев украденные данные просто выкладываются в сеть, а не продаются.

Ранее стало известно, что группа компаний «Аскона» начала внутреннюю проверку после сообщений об утечке данных клиентов.